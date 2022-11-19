Главная » Новости



21:11, 18 ноября 2022 года Андрей Клычков: "Чрезмерных празднований на Новый год не будет" Мероприятия, которые пройдут, будут организованы за внебюджетные средства.





Андрей Клычков затронул во время прямого эфира, который он провел в соцсетях 18 ноября.



- Чрезмерных празднований и мероприятий не будет. Но это праздник для наших детей, детей наших мобилизованных и добровольцев.

Подчеркну - новогодние праздники мы организуем за счет внебюджетных средств, - Тему приближающихся новогодних праздников губернатор Орловской областизатронул во время прямого эфира, который он провел в соцсетях 18 ноября.- Чрезмерных празднований и мероприятий не будет. Но это праздник для наших детей, детей наших мобилизованных и добровольцев.Подчеркну - новогодние праздники мы организуем за счет внебюджетных средств, - отметил глава региона.







Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2