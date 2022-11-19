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22:18, 18 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Без остановок и в особом режиме

- Что происходит на главной стройке Орла ночью, узнали Вести.

- Вокзал. Пожар. Ликвидация

- На важнейшем режимном объекте области сегодня состоялись тактические учения

- Лечит и исцеляет малышей уже 40 лет

- В канун Дня педиатра познакомим вас с самым добрым доктором Орла







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