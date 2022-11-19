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18:04, 19 ноября 2022 года В Орле проходят чемпионат и первенство по вольной борьбе. В турнирах принимают участие более 300 спортсменов из всех районов области.





Участники разделены на пять возрастных категорий. Самым юным спортсменам - 7 лет. Отметим, что эти турниры завершают сезон местных турниров для орловских вольников





Анастасия Дорохова





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