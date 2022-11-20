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9:24, 20 ноября 2022 года Коммунальщики борются с последствиями первого снегопада в Орле Спецтехника вышла на дороги.





Первый в этом сезоне мощный снегопад накрыл Орел и область 19 ноября. В тот же день на улицы вышла техника и рабочие "Спецавтобазы"



В администрации Орла сообщили, что уборка дорог и тротуаров ведется в круглосуточном режиме. С последствмями стихии справляются 19 коммунальных машин. Это КДМ, тротуароуборочная техника с пескоразбрасывателями, тракторы со щетками и один грейдер. Задействованы сотрудники "Спецавтобазы" и в ручном труде.





Ольга СУПОНЕВА





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