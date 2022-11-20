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10:07, 20 ноября 2022 года В Колпнянском районе начали чистить реку Сосну Сейчас в прибрежной зоне выкорчевывают деревья и кустарник-самосев.





Очистка русла и берегов реки Сосны предусмотрена в рамках национального проекта "Экология".



- По проекту на участке в 3,5 км планируется углубить дно водоема на 1,5 м путем извлечения около 80 тыс. кубических метров илистых отложений. Очистка будет вестись с помощью многофункционального землеснаряда-амфибии, оснащенного режущим землесосом, - сообщает районная газета "За изобилие".



Планируется, что большую часть работы подрядчик завершит до апреля - момента, когда начнется нерест рыбы.



Фото: газета "За изобилие"





Ольга СУПОНЕВА





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