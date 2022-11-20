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11:07, 20 ноября 2022 года

Дворы и общественные пространства благоустроят в Кромском районе

В 2023 году продолжится облагораживание территории районного центра.


Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего за время его реализации в Кромском районе благоустроено 22 дворовых и 11 общественных территории.

В частности сейчас завершился ремонт еще двух дворов по улице Свободы.

 Подрядчик заасфальтировал дворовые территории, оборудовал парковочные места, установил уличные светильники, урны и скамейки у подъездов. Комиссия уже приняла обновленные объекты, - рассказала районная газета "Заря".

В будущем году дворы благоустроят в поселке Кромы  и селе Вожово, а  Общественные территории благоустроят в поселке Кромы, а также в Стрелецком, Большеколчевском и Шаховском сельских поселениях.

Фото: газета "Заря"




Ольга СУПОНЕВА
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