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11:07, 20 ноября 2022 года Дворы и общественные пространства благоустроят в Кромском районе В 2023 году продолжится облагораживание территории районного центра.





Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего за время его реализации в Кромском районе благоустроено 22 дворовых и 11 общественных территории.



В частности сейчас завершился ремонт еще двух дворов по улице Свободы.



- Подрядчик заасфальтировал дворовые территории, оборудовал парковочные места, установил уличные светильники, урны и скамейки у подъездов. Комиссия уже приняла обновленные объекты, - рассказала районная газета "Заря".



В будущем году дворы благоустроят в поселке Кромы и селе Вожово, а Общественные территории благоустроят в поселке Кромы, а также в Стрелецком, Большеколчевском и Шаховском сельских поселениях.



Фото: газета "Заря"









Ольга СУПОНЕВА





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