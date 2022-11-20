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12:10, 20 ноября 2022 года В Орловской области будет работать единый колл-центр для записи в больницы Пациенты со всего региона смогут записаться на прием к врачу по одному номеру.





Об этом рассказал и.о. главы областного департамента здравоохранения Игорь Петчин. Он стал гостем программы "Контакт" на ГТРК "Орел", где в прямом эфире отметил на вопросы орловцев.



Жители затронули проблему записи в медучреждения. В частности, одна из телезрительниц, проживающая в сельской местности, рассказала, что не смогла дозвониться до больницы, ей пришлось ехать в город, а талонов не оказалась. Вскоре эту проблему должен решить единый колл-центр: Орловщина стала одним из нескольких пилотных регионов, где его протестируют.



По словам Игоря Петчина, создание такого колл-центра освободит людей от необходимости добираться до больниц из отдаленных районов, чтобы прросто записаться на прием к врачу. Сейчас идет подготовка документов, разработка речевых модулей, формирование расписания для работников. В ближайшее время колл-центр начнет свою работу.











Ольга СУПОНЕВА





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