воскресенье 20.11.2022 18:10:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:10, 20 ноября 2022 года

В Орловской области будет работать единый колл-центр для записи в больницы

Пациенты со всего региона смогут записаться на прием к врачу по одному номеру.


Об этом рассказал и.о. главы областного департамента здравоохранения Игорь Петчин. Он стал гостем программы "Контакт" на ГТРК "Орел", где в прямом эфире отметил на вопросы орловцев.

Жители затронули проблему записи в медучреждения. В частности, одна из телезрительниц, проживающая в сельской местности, рассказала, что не смогла дозвониться до больницы, ей пришлось ехать в город, а талонов не оказалась. Вскоре эту проблему должен решить единый колл-центр: Орловщина стала одним из нескольких пилотных регионов, где его протестируют.

По словам Игоря Петчина, создание такого колл-центра освободит людей от необходимости добираться до больниц из отдаленных районов, чтобы прросто записаться на прием к врачу. Сейчас идет подготовка документов, разработка речевых модулей, формирование расписания для работников. В ближайшее время колл-центр начнет свою работу. 





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.