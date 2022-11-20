Экс-бойфренд похитил у орловчанки золото и серебро из квартиры

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13:05, 20 ноября 2022 года
Экс-бойфренд похитил у орловчанки золото и серебро из квартирыЗа украшения своей бывшей возлюбленной мужчина выручил деньги в ломбарде.
О краже ювелирных изделий жительница Орла заявила в полицию. Она рассказала, что из ее квартиры, расположенной в Железнодорожном районе, пропали несколько цепочек, кольца и браслет. По статье "Кража" было возбуждено уголовное дело.
- По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие полицейские не обнаружили следов взлома двери и окон и предположили, что возможно, злоумышленник был вхож в жилище владелицы украшений. Установить личность предполагаемого подозреваемого полицейским удалось в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Как оказалось, 34-летний мужчина, с которым встречалась орловчанка, выносил во время своих визитов украшения по одному. Пропажу она заметила позже, когда пара распалась. Украденное орловец сдавал в ломбард. Теперь ему придется ответить за совершенное перед судом.
Ольга СУПОНЕВА