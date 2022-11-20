воскресенье 20.11.2022 18:10:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:05, 20 ноября 2022 года

Экс-бойфренд похитил у орловчанки золото и серебро из квартиры

За украшения своей бывшей возлюбленной мужчина выручил деньги в ломбарде.


О краже ювелирных изделий жительница Орла заявила в полицию. Она рассказала, что из ее квартиры, расположенной в Железнодорожном районе, пропали несколько цепочек, кольца и браслет. По статье "Кража" было возбуждено уголовное дело.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие полицейские не обнаружили следов взлома двери и окон и предположили, что возможно, злоумышленник был вхож в жилище владелицы украшений. Установить личность предполагаемого подозреваемого полицейским удалось в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как оказалось, 34-летний мужчина, с которым встречалась орловчанка, выносил во время своих визитов украшения по одному. Пропажу она заметила позже, когда пара распалась. Украденное орловец сдавал в ломбард. Теперь ему придется ответить за совершенное перед судом. 
 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.