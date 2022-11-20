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14:30, 20 ноября 2022 года

Суд запретил орловчанке садиться за руль из-за постановки на учет в наркодиспансер

Водительские права у женщины забрали из-за противопоказаний к вождению.


Водила машину женщина с 2016 года, однако в 2022 году она попала под наблюдение врачей наркологического диспансера. Ее диагноз, согласно закону, относится к перечню тех, с которыми за рулем ездить нельзя.

 С сентября 2022 года местная жительница состоит на диспансерном наблюдении с диагнозом, входящим в  Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. Управление ею транспортными средствами создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Решением суда водительские права женщины аннулированы. 












Ольга СУПОНЕВА
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