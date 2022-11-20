Суд запретил орловчанке садиться за руль из-за постановки на учет в наркодиспансер

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сентября 2022 года местная жительница состоит на диспансерном наблюдении с диагнозом, входящим в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами.

Управление ею транспортными средствами создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Решением суда водительские права женщины аннулированы.





