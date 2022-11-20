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15:00, 20 ноября 2022 года В Орловской области вырос спрос на жилье в новостройках Количество ипотечных сделок в третьем квартале выросло на 63%.





Орловщина вошла в список регионов, где увеличился спрос на жилье в новостройках. Число договоров долевого участия в регионе возросло более чем в 2 раза (прирост на 112 %). В среднем по России спрос на новостройки в третьем квартале вырос на 11 %.



Такую статистику приводит телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Отмечается, что количество ипотечных сделов по области выросло за третий квартал на 63%. С начала года совершено 8,7 тысяч сделок с привлеченим кредитов и 1,6 по договорам долевого строительства.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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