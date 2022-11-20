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16:15, 20 ноября 2022 года В Орловской области началось зимнее патрулирование водоемов Цель инспекторов - предупредить несчастные случаи на льду.





Акция "Безопасный лед" проходит в Орловской области каждый год. В ее рамках сотрудники МЧС патрулируют берега водоемов, общаются с жителями, проводят инструктажи и напоминают о правилах безопасности.



- Особое внимание уделено профилактике происшествий и гибели на водоемах детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети затевают игры на обрывистом берегу или на неокрепшем льду, а иногда катаются на льдинах. Такая беспечность порой заканчивается трагически, - комментирует пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.



В школах с детьми также проведут занятия, посвященные правилам безопасности у водоемов в осенний и зимний периоды.





Ольга СУПОНЕВА





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