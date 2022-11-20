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17:17, 20 ноября 2022 года На сцене "Свободного пространства" в Орле покажут инклюзивный спектакль "Поневоле" Молодые люди с ментальными нарушениями расскажут зрителю о своем неординарном восприятии мира.





Спектакль центра "Равные" выходит на большую сцену. Инклюзивную постановку "Поневоле" покажут в театре "Свободное пространство".



Это уникальная постановка, а артисты в ней - подопечные центра "Равные, молодые люди с ментальными особенностями. Они расскажут зрителю о своем неординарном восприятии мира. В основу спектакля легли реальные истории из жизни особенных актеров, сталкивавшихся с непринятием и одиночеством.



Увидеть спектакль можно 22,28 ноября и 5 декабря.



(16+)











Ольга СУПОНЕВА





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