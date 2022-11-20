Главная » Новости



18:20, 20 ноября 2022 года Мороз и снег в Орловской области сменятся на плюс и дождь Публикуем подробный прогноз погоды на рабочую пятидневку 21-25 ноября.





Пришедшая в Орловскую область погодная зима, судя по прогнозам синоптиков надолго не задержится. Морозная погода сменится плюсовыми значениями температуры, а на смену снегопадам придет дождь. Публикуем подробный прогноз на рабочую неделю с 21 по 25 ноября.



Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник 21 ноября в нашем регионе будет пасмурно, температура воздуха от -5 до -1 градуса. Днем небольие осадки в виде дождя со снегом. Ветер с востока, скорость 6 м/с. Давление 743 мм рт.ст. Во вторник 22 ноября теплее: от -1 ночью до +3 градусов днем. Вновь пасмурно, ветер сменится южным, скорость 5 м/с, давление 737 мм рт.ст. Ночью ожидается мокрый снег. В среду 23 ноября небо затянуто тучами, на термометрах от -3 ночью до -1 в дневные часы. Ветер юго-западный 2 м/с, атмосферное давление на уровне 743 мм рт.ст.



Похожая погода ожидается в четверг и пятницу 24-25 ноября: переменная облачность, температура от -4 до 0, юго-восточный ветер 4 м/c. Без осадков. Давление 746-749 мм рт.ст.









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2