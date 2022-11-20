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19:20, 20 ноября 2022 года В Орле проходит конкурс елочной игрушки "Подарок Деду Морозу" Театр кукол приглашает присоединиться всех желающих.





Новогодний конкурс продлится до 30 декабря 2022 года. Участие в нем может принять абсолютно каждый.



- Игрушка может быть выполнена из любого материала, в любой технике, иметь любую форму и относиться к новогодней тематике. Все игрушки, представленные на конкурс, будут использованы для украшения зала фойе второго этажа театра, - рассказали в Орловском театре кукол.



Готовые игрушки можно принести в театр и передать администратору. Победителя конкурса определит рандомайзер. В подарок выигравшему достанется пригласительный билет в театр на две персоны.





Ольга СУПОНЕВА





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