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20:22, 20 ноября 2022 года

В Орловской области монастырь собирает рождественские подарки для нуждающихся детей

Стартовала ежегодная акция "Свет Рождественской звезды".


Женский монастырь святой Ксении Петербургской в селе Долбенкино Дмитровского района объявил о старте рождественской акции. В ее рамках для детей соберут подарки к празднику.

- В рамках акции планируется собрать 500 комплектов сладких подарков и 500 новых игрушек по возрасту. Все это будет передано детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и воспитанникам социальных учреждений Дмитровского района, - сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Пункт сбора помощи расположен в Орле по адресу: пер. Воскресенский, д. 16. Предварительно необходимо уточнить время посещения офиса у координатора акции по телефону +7 (915) 505-52-55. Принести подарки для детей можно до 27 декабря. 





Ольга СУПОНЕВА
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