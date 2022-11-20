В Орле откроется выставка живописца Леонида Курнакова

На выставке будут представлены работы, переданные художником в дар к 125-тилетию музея. Всего около трех десятков работ, выполненных в разных жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж. Это результат творчества художника за несколько десятков лет.





- В работах художника представлен в красках целый мир, который будет интересен гостям и жителям города,

- отмечают в Орловском краеведческом музее.



Открытие состоится 23 ноября в 15:00 по адресу ул. Гостиная, 2.