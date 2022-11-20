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21:01, 20 ноября 2022 года

В Орле откроется выставка живописца Леонида Курнакова

С экспозицией "Осенние мотивы" можно познакомиться в Орловском краеведческом музее.


Открытие персональной выставки Леонида Курнакова запланировано на 23 ноября. На выставке будут представлены работы, переданные художником в дар к 125-тилетию музея. Всего около трех десятков работ, выполненных в разных жанрах:  портрет, натюрморт, пейзаж. Это результат творчества  художника за несколько десятков лет.

- В работах художника  представлен в красках целый мир, который будет интересен гостям и жителям города, - отмечают в Орловском краеведческом музее.

Открытие состоится 23 ноября в 15:00 по адресу ул. Гостиная, 2.

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Ольга СУПОНЕВА
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