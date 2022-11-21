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7:23, 21 ноября 2022 года Спецназовцы поблагодарили жителей Орловщины за поддержку Из региона бойцам передали 250 аккумуляторов для радиостанций.





Видеозапись выложил у себя на странице в соцсети губернатор Андрей Клычков.



- Эти аккумуляторы достаточно сложно найти, и бойцы обратились к нам за помощью. Понимая всю значимость приборов связи, мы постарались активно включиться в поиск и закупку. Там «за лентой» в условиях постоянных боевых действиях вопросы связи играют жизненно важное значение. И в пятницу устройства доставлены ребятам к месту дислокации, - рассказал глава региона.



Военнослужащие в свою очередь выразили благодарность орловцам за неравнодушное отношение. По словам Андрея Клычкова, на этой неделе из нашей области будет передана еще и посылка солдату.









Ольга СУПОНЕВА





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