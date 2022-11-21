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9:14, 21 ноября 2022 года На заснеженной дороге под Орлом лоб в лоб столкнулись две "Лады" Не обошлось без ранений.





Происшествие случилось во время снегопада, днем 19 ноября. На трассе "Орел-Тамбов" не разъехались кроссовер "Лада XRAY" и легковушка "Лада Калина". Один из автомобилей ехал со стороны Орла в сторону Тамбова, другой во встречном направлении.



В итоге, по информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, пострадала женщина-пассажир легкового авто. Она получила ранения. Медики оказали необходимую помощь пострадавшей и отпустили на домашнее лечение.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области





Ольга СУПОНЕВА





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