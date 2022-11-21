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10:06, 21 ноября 2022 года За ночь с улиц Орла вывезли 63 самосвала снега Это больше 900 кубов осадков.





Как сообщили в городской администрации, в ночь на 21 ноября для борьбы с гололедицей на дороги высыпали больше 209 тонн реагентов (смесь песка и соли). Снега вывезено 929, 6 кубометров.



Сейчас техника продолжает уборку, работает 38 машин. Это тракторы с насадками, самосвалы, КДМ, погрузчики, грейдер, валочно-пакетирующая машина.





Ольга СУПОНЕВА





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