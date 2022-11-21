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10:30, 21 ноября 2022 года В райцентре Залегощь привели в порядок сквер Победы Здесь появились качели-гнездо, спорткомплекс "Геометрия" и новые скамейки.





Благоустройство сквера велось в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За сумму порядка 360 тысяч рублей общественное пространство райцентра облагородили.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", в планах на будущий год работу продолжить: на очереди благоустройство площадки возле Залегощенской детской школы искусств.



Кроме того, по нацпроекту ремонтируют в районе и дворы многоквартирных домов.













Ольга СУПОНЕВА





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