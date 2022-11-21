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11:30, 21 ноября 2022 года В Орловской области сорняки захватили целое поле Земля сельскохозяйственного назначения заросла пыреем ползучим, полынью горькой и дикой морковью.





Сорняки захватили поле в Колпнянском районе. Землю сельхозназначения заполонили опасные растения, тревогу забил местный глава.



После проведенной Россельхознадзором проверки выяснилось, что 12,7 гектаров земли не используется по назначению. Тут поселились такие растения, как полынь горькая, тысячелистник, морковь дикая, шиповник полевой, пырей ползучий, бодяк полевой.



Арендатору ведомство направили предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства.









Ольга СУПОНЕВА





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