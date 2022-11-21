В Орле пожарные спасли 84-летнюю женщину из горящего дома

ЧП случилось на улице Русанова.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Оно случилось в субботу, около 7.15 утра на улице Русанова. Горел дом на несколько хозяев.





Сотрудники МЧС прибыли на место пожара и увидели одну из горящих частей дома. В полыхавшей комнате находилась пожилая орловчанка, ее вынесли и огня. Женщине понадобилась помощь медиков.



Пожарные ликвидировали возгорание и не дали ему распространиться на соседние строения. Всего за прошедшие выходные спасатели выезжали на вызову 29 раз. Из них 7 раз на тушение пожаров, 22 – на происшествия и помощь населению.