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11:00, 21 ноября 2022 года В Орле 21 ноября проходит отключение электричества До вечера без света остались жители нескольких домов.





По информации АО "Орелоблэнерго", с 14.00 и до 17.00 электроэнергии не будет в домах №9 по улице Гагарина и в переулке Воскресенском, 22 и 24.



Фото: Ольга Супонева





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