В Знаменском районе появились Поклонные кресты

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12:02, 21 ноября 2022 года
В Знаменском районе появились Поклонные крестыИх установили в нескольких местах.
Об этом сообщила районная газета "Земля Родная". Помимо Селихово, Поклонные кресты появились на святых источниках в районном центре и селе Гнездилово.
В Селихово Поклонный крест появился на месте Спасского храма, с предложением об установке выступил священник Андрей Сорокин. Храм здесь стоял около 150 лет, а его строителем был один из местных помещиков.
Поклонные кресты устанавливают в местах, где раньше находились храмы, кладбища, святой источник, гиблые или опасные места.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Сергей СИЛАЕВ