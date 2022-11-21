В Знаменском районе появились Поклонные кресты

Их установили в нескольких местах.

Об этом сообщила районная газета "Земля Родная". Помимо Селихово, Поклонные кресты появились на святых источниках в районном центре и селе Гнездилово.

В Селихово Поклонный крест появился на месте Спасского храма, с предложением об установке выступил священник Андрей Сорокин. Храм здесь стоял около 150 лет, а его строителем был один из местных помещиков.

Поклонные кресты устанавливают в местах, где раньше находились храмы, кладбища, святой источник, гиблые или опасные места.