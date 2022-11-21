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12:30, 21 ноября 2022 года На поддержку орловских аграриев в 2022 году предусмотрено почти 2 миллиарда рублей Основная часть этих средств - федеральное финансирование.





Руководитель регионального Департамента сельского хозяйства Александр Шалимов на совещании в облправтельстве 21 ноября рассказал, что перечислено аграриям больше 1,2 млрд рублей. Общая же сумма поддержки в этом году составляет 1,99 млрд, из которых 1,8 млрд - федеральная поддержка, 182 млн - областное финансирование.



Госпрограмма, в рамках которой выделяются деньги, предусматривает развитие 76 направлений. В том числе, достижения высоких показателей при сборе урожая.











Ольга СУПОНЕВА





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