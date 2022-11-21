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13:00, 21 ноября 2022 года

Коровы в Орловской области стали охотнее делиться молоком

Орелстат представил статистику о состоянии животноводства в регионе.


По состоянию на 1 ноября 2022 года в Орловской области стадо крупного рогатого скота насчитывало 117, 4 тысяч голов. Статисты насчитали 34,1 тысячи коров, 2,9 тысяч коз, 1 миллион 146 тысяч свиней, 2 миллиона 113 тысяч голов птицу.  За десять месяцев 2022 года аграрии произвели 216,8 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, 94 тысячи тонн молока, 14,7 миллиона штук яиц.

В среднем одна корова дает 5 352 килограмма молока, что на 116 килограммов выше показателя прошлого года. Самые продуктивные коровы живут в Верховском районе. Средний надой – 7 327 килограммов, показатели выросли в семи районах.

 

 

– В птицеводческих организациях от одной курицы – несушки получено в среднем по 203 яйца, - отметили в Орелстате.

 




Сергей СИЛАЕВ
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