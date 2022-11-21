Коровы в Орловской области стали охотнее делиться молоком

Орелстат представил статистику о состоянии животноводства в регионе.

По состоянию на 1 ноября 2022 года в Орловской области стадо крупного рогатого скота насчитывало 117, 4 тысяч голов. Статисты насчитали 34,1 тысячи коров, 2,9 тысяч коз, 1 миллион 146 тысяч свиней, 2 миллиона 113 тысяч голов птицу. За десять месяцев 2022 года аграрии произвели 216,8 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, 94 тысячи тонн молока, 14,7 миллиона штук яиц.





В среднем одна корова дает 5 352 килограмма молока, что на 116 килограммов выше показателя прошлого года. Самые продуктивные коровы живут в Верховском районе. Средний надой – 7 327 килограммов, показатели выросли в семи районах.