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11:42, 21 ноября 2022 года

Андрей Клычков поручил главам районов держать уборку снега на контроле

Первостепенные задачи - школьные маршруты и расчистка дорог в муниципальных образования.


Тему уборки снега поднял губернатор на совещании, которое он провел 21 ноября. Андрей Клычков поручил контролировать уборку.

- Начался снежный период, за выходные выпал достаточно большой объем снега. Работа по уборке снега уже запущена, техника работает на дорогах. Прошу обратить внимание дорожной службы на содержание региональных дорог, а также синхронизировать работу с сельхозпредприятиями региона, чтобы не допустить сбоев в завершении уборочной кампании. Первостепенные задачи - школьные маршруты, расчистка дорог в муниципальных образованиях, - отметил глава области.




Ольга СУПОНЕВА
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