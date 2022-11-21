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11:47, 21 ноября 2022 года Студенты ОГУ им. Тургенева получили оборудование для современных мастерских На его приобретение было направлено около 24 миллионов рублей.





Новое оборудование в ОГУ им. Тургнева было закуплено в рамках национального проекта "Образование". П артнером проекта выступила компания Русагро-центр. Подробности в нашем сюжете.





Даниил Борисов





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