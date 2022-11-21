Жителя орловской глубинки задержали по подозрению в убийстве

Трагедия произошла из-за словесного конфликта.

Жителя Верховского района Орловской области заподозрили в убийстве.





Следствие выяснило, что 19 ноября 2022 года 20-летний молодой человек находился в квартире в селе Русский Брод Верховского района. У него завязался конфликт с 54-летним знакомым. После чего старший орловец получил несколько ножевых ранений, от которых скончался на месте.

Нападавший был задержан, на допросе он признался в преступлении.



– В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен комплекс судебных экспертиз, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.