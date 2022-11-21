Главная » Новости



14:00, 21 ноября 2022 года В Орле идет прием заявок на конкурс "Молодые лица города" Победителей ждет денежная премия и общественный почет.





Администрация Орла продолжает прием заявок на ежегодный конкурс. Поучаствовать в нем могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, отличившиеся в той или иной сфере.



- Прием заявок на ежегодный городской конкурс продлится до 9 декабря (включительно). Подать их могут граждане России, зарегистрированные, постоянно проживающие и всецело отдающие себя Орлу. Это может быть работающая молодежь или студенты, представители и лидеры молодёжных объединений и организаций, - сообщает горадминистрация.



Победители получат денежную премию. Как подать заявку читайте здесь.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2