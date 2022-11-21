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14:30, 21 ноября 2022 года

В Орловской области накопали более 80 тысяч тонн картошки

И намолотили почти 3,8 миллиона тонн зерна.


Об этом шла речь на заседании правительства региона. Предварительные итоги года подвел руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день в регионе намолотили 3,7 миллиона тонн зерна. Продолжается и работа с другими культурами: аграрии собрали 301,8 тысяч тонн кукурузы и накопали 81,3 тысяч тонн картошки.

Доля площадей, засеянных элитными семенами, составила 11,3%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» превысил 57,8 млрд рублей «производство напитков» - 3,7 млрд рублей, - отметили в пресс-службе.




Сергей СИЛАЕВ
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