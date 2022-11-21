В Орловской области накопали более 80 тысяч тонн картошки

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14:30, 21 ноября 2022 года
В Орловской области накопали более 80 тысяч тонн картошкиИ намолотили почти 3,8 миллиона тонн зерна.
Об этом шла речь на заседании правительства региона. Предварительные итоги года подвел руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На сегодняшний день в регионе намолотили 3,7 миллиона тонн зерна. Продолжается и работа с другими культурами: аграрии собрали 301,8 тысяч тонн кукурузы и накопали 81,3 тысяч тонн картошки.
Доля площадей, засеянных элитными семенами, составила 11,3%.
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» превысил 57,8 млрд рублей «производство напитков» - 3,7 млрд рублей, - отметили в пресс-службе.
Сергей СИЛАЕВ