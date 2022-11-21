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15:00, 21 ноября 2022 года

В орловской глубинке построят систему водоснабжения за 28 миллионов

Деньги из областного бюджета будут выделены поселку Станция Малоархангельск.


Строительство системы расчитано на два года. За это время нужно пробурить две скважины, установить две водонапорные башни, а также насосную станцию. Также в поселке Станция Малоархангельск проложат 7 километров водопроводных сетей.

В этом году подрядчик уже пробурил одну скважину, на очереди следующая. Освоено 10 миллионов рублей.




Ольга СУПОНЕВА
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