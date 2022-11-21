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16:30, 21 ноября 2022 года Юные прихожане Ахтырского храма Орла собрали корм для кошек и собак Благотворительную акцию организовала воскресная школа кафедрального собора.





Корм для собак и кошек ребята собрали и передали волонтерам. Добровольцы не только кормят четвероногих, но и лечат их, а затем находят новых хозяев. Также ребята передали рисунки, основной темой которых стала мысль о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. – В Ахтырском соборе рассчитывают, что со временем к акции присоединятся и взрослые. Возможно, кто-то из них захочет забрать бездомную собаку или кошку себе, - отметили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Сергей СИЛАЕВ





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