Главная » Новости



14:27, 21 ноября 2022 года Итоги конкурса-фестиваля "Счастливый билет" подвели в Орле Гран-при завоевал коллектив "Волшебный остров" из Дома творчества №3





Закрытие фестиваля детского театрального искусства состоялось в минувшие выходные. Если еще пять лет назад жюри выбирало лучших лишь в одной номинации, то в этом году их было шесть. Даже самые юные артисты смогли проявить себя и попробовать свои силы на сцене.



По итогам конкурса, гран-при завоевал коллектив Дома творчества №3 "Волшебный остров". Ребята показали антиутопию "Я - ракета" по рассказам Рэя Брэдбери. Подробности в нашем сюжете.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2