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16:00, 21 ноября 2022 года Орловцам предложили убирать снег за 20 тысяч рублей Рабочих ищут в Советский район.





Девять человек оформят по Трудовому кодексу РФ. Режим работы восьмичасовой – с 8.00 до 16.00. Заработная плата начинается с 20 тысяч рублей, а итоговая сумма определяется после выполнения задания. – Заинтересовавшиеся могут обратиться по телефону: 25-52-10 (доб. 2308, 2309) либо напрямую в администрацию Советского района на улице Октябрьской, 30, кабинет 302, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.





Сергей СИЛАЕВ





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