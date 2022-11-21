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15:12, 21 ноября 2022 года Лучших борцов региона определили на чемпионате и первенстве области За победу поборолось более трехсот спортсменов.





Исход сватки может решить и верный прием, и ошибка соперника. Смотрите наш репортаж с турнира.





Анастасия Дорохова





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