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8:30, 22 ноября 2022 года Сегодня жители Орла могут увидеть инклюзивный спектакль "Поневоле" Постановку на большой сцене представят артисты с ментальными нарушениями - подопечные центра "Равные".





Постановка выходит на большую сцену. Это второй инклюзивный спектакль, которые ребята покажут в "Свободном пространстве". В нем минимум слов и максимум символизма.



- Взяты за основу реальные истории, с которыми сталкивались наши ребята: отношения общества к ним. Где-то у нас работают собирательные образы, а где-то конкретные истории, - рассказала режиссер Анна Финагеева.



Постановку "Поневоле" можно увидеть 22, 28 ноября и 5 декабря.



(16+)





Татьяна Тимохина





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