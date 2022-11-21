Для сел Орловской области закупят спортивное оборудование

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17:00, 21 ноября 2022 года
Для сел Орловской области закупят спортивное оборудованиеСпортинвентарь приобретут в рамках национального проекта "Демография".
Четыре комплекта из пять уже закуплены и доставлены.
Сначала на оборудование хотели потратить 9,3 миллиона рублей, но регион получил 30%-ную субсидию, поэтому общий объем средств достиг 12 миллионов. На 2022 год запланировали приобрести четыре комплекта оборудования, но после электронного аукциона власти приняли решение приобрести и пятый набор.
Заниматься уже можно в Болховском, Троснянском, Корсаковском и Орловском районах. Поставщик на последнюю поставку определен. Тренажеры доставят в Орловский муниципальный округ.
Сергей СИЛАЕВ