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15:43, 21 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Нежданно и негаданно! Первый снег проверил уборочную технику на прочность!



- Выговор директору и заместителю. Работы "Спецавтобазе" за срыв уборки не будут оплачены.



- Из города в деревню. Орловская глубинка глазами художников.



- Новая экспозиция к 85-летнему юбилею Орловской области. Мы насладились работами мастеров и и сейчас покажем вам!



- Синап орловский, брянские золотистые и бифлер-китайка. Мы заглянули в интенсивный яблоневый сад.



- Сегодня мы расскажем вам все о самых вкусных яблочных сортах.



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