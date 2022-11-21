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18:00, 21 ноября 2022 года Рабочие на Красном мосту Орла трудятся в две смены Ремонт идет круглосуточно.





Рабочие трудятся в две двенадцатичасовые смены. Днем мост ремонтирует 80 человек, а в ночную заступают 15 мостовиков. Все работы в темное время ведутся в ручную, чтобы не нарушать покой горожан.



Побывала на мосту во вторую смену и наш корреспондент Екатерина Габова.





Екатерина Габова





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