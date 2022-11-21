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18:30, 21 ноября 2022 года В Орле состоялось торжество в честь работников налоговой 21 ноября отмечается день работников налоговых органов.









- Федеральная налоговая служба динамично развивается. В основе этой работы – постоянное совершенствование налоговой системы, внедрение новейших технологий, которые отвечают всем вызовам времени. Несмотря на непростые условия 2022 года ситуация с поступлениями налогов и сборов остается стабильной. Эти результаты обеспечены благодаря вашей высокой компетентности, ответственности и профессионализму, -



Лучшие работники получили Почетные грамоты и благодарности губернатора.



Инспекторы ФНС и гости собрались в регуправлении службы. Поздравил сотрудников налоговой с праздником губернатор Андрей Клычков.- Федеральная налоговая служба динамично развивается. В основе этой работы – постоянное совершенствование налоговой системы, внедрение новейших технологий, которые отвечают всем вызовам времени. Несмотря на непростые условия 2022 года ситуация с поступлениями налогов и сборов остается стабильной. Эти результаты обеспечены благодаря вашей высокой компетентности, ответственности и профессионализму, - цитирует главу региона телеграм-канал "Телеграммы из Орла".Лучшие работники получили Почетные грамоты и благодарности губернатора.





Ольга СУПОНЕВА





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