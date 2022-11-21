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15:53, 21 ноября 2022 года На фронт продолжают поступать детские письма из Орловской области Юные орловцы направляют слова поддержки военнослужащим с начала специальной военной операции.





Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Письма с пожеланиями о возвращении домой и благодарностями идут со всех уголков Орловщины.



По словам главы региона, на передовую доставляются не только письма, но открытки и рисунки. Бойцы разбавляют ими военный быт и записывают видеообращения в ответ.



– Особенно приятно, что все детские рисунки наполнены яркими красками мирного неба. Дети не знают тягот военного времени – за это мы благодарны нашим военным! - отметил Андрей Клычков.





Сергей СИЛАЕВ





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