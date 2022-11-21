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16:17, 21 ноября 2022 года Владимир Путин подписал закон о выплате пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка Нуждающимся семьям окажут материальную поддержку.









Документ



С 1 января 2023 года в России будет создана система поддержки семей с детьми. Адресная поддержка будет оказываться с момента постановки на учет по беременности и до достижения ребенком 17 лет. Нуждающиеся семьи поддержат деньгами.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.





Ольга СУПОНЕВА





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