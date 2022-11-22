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9:30, 22 ноября 2022 года Выходит новый документальный фильм Игоря Свеженцева "Загоночка Сереги Кондратова" Зритель сможет увидеть его на канале РИК «Россия 24» и Россия 1.





Фильм можно посмотреть 22 ноября в 21.10 на канале РИК «Россия 24» 23 ноября в 9.34 на канале Россия 1.





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