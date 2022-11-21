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19:00, 21 ноября 2022 года В Орле открыли мобильный пункт вакцинации В Орле на ярмарке выходного дня на улице Приборостроительная открыли прививочный пункт вакцинации от гриппа и короновируса.





Привиться можно от гриппа и от короновируса сразу. Способ прививки от короновируса пациент выбираеь сам. Назально или внутремышечно. На ярмарке сделать прививку можно без записи и очередей. Главное при себе иметь: паспорт, снилс и страховой полис.





Александра Бахтина





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