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19:30, 21 ноября 2022 года Школьник из Орла получил ответ на «письмо солдату» Мужчина ответил парню, находясь в госпитале.





Ученик 11 «А» класса школы №12 Антон Тихонов получил ответ на «письмо солдату» через два месяца. Смотрите подробности в нашем сюжете.





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