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20:00, 21 ноября 2022 года В Орле открылась выставка Валерия Лукьянчикова "Акварельная провинция" Все желающие могут познакомиться с творчеством художника в Бунинке.





Выставка открылась 21 октября. В экспозиции представлены работы, выполненные акварелью. На картинах горожане узнают знакомые и родные сердцу уголки нашей областной столицы.



Бунинка, на площадке которой открылась выставка, приглашает познакомиться с работами Валерия Лукьянчикова всех желающих. Сделать это можно до середины января.



(12+)



Фото: Библиотека Бунина





Ольга СУПОНЕВА





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