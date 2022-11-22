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8:00, 22 ноября 2022 года В Орловском лицее провели пожарно-тактические занятия Сотрудники 30 пожарно-спасательной части провели занятие по решению пожарно-тактических задач на объекте образования. Местом его проведения стал Покровский лицей.





По тактическому замыслу, условное возгорание произошло в кабинете на первом этаже. Пожар распространился по горючим материалам, возникла угроза жизни и здоровью людей, находящихся в зоне условного пожара. Прибывшие на место происшествия огнеборцы провели разведку «пожара» для оценки ситуации и определения решающего направления при тушении. Огнеборцы быстро и слаженно развернули магистральные линии от автоцистерн и установили технику на гидранты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ороловской области.





Александра Бахтина





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