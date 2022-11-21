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20:30, 21 ноября 2022 года

Артисты из Липецка покажут в Орле "Мужской стриптиз"

В "Свободном пространстве" состоятся гастроли Липецкого театра на Соколе


Липецкий театр на Соколе привезет в Орел три постановки. Все их увидеть можно будет в "Свободном пространстве".

23 ноября зрителю покажут антидепрессивную комедию по пьесе Бориса Бужора "Мужской стриптиз". В центре зрительского внимания — пятеро сталеваров, потерявших работу. Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за затею сделать собственное стрип-шоу. 
Начало спектакля в 19.00, 16+.

24 ноября гостей театра ждет комедия в двух действиях "Любовь как стихийное бедствие". Это постановка по пьесе Тургенева "Месяц в деревне". Что может изменить в жизни один месяц, да еще проведенный в деревне? Свежий воздух, приятное окружение, беззаботность. Но вдруг, тихая жизнь усадьбы Ислаевых перестает быть тихой с появлением молодого учителя. 
Начало спектакля в 19.00, 16+.

А 25 ноября орловский зритель увидит музыкальную комедию в двух действиях "Здравствуйте, я ваша тетя!".  Действие происходит в Англии. Студенты Чарли Уикем и Джек Чесней влюблены. Они хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. Чарли получает телеграмму, что к нему собирается приехать тетушка-миллионерша, которую он ни разу в жизни не видел. Все складывается как нельзя лучше, но вдруг выясняется, что тетушка задерживается, а девушки прибудут с минуту на минуту. В этот момент к друзьям заходит лорд Фрэнкерт Баберлей (Бабс), их сокурсник, которого они просят ненадолго сыграть роль тетки Чарли — Донны Люции. И тут начинается ... Все песни исполняются артистами вживую.
Начало спектакля в 19.00, 12+.





Ольга СУПОНЕВА
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