В "Свободном пространстве" состоятся гастроли Липецкого театра на Соколе

Липецкий театр на Соколе привезет в Орел три постановки. Все их увидеть можно будет в "Свободном пространстве".



23 ноября зрителю покажут антидепрессивную комедию по пьесе Бориса Бужора "Мужской стриптиз". В центре зрительского внимания — пятеро сталеваров, потерявших работу. Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за затею сделать собственное стрип-шоу.

Начало спектакля в 19.00, 16+.



24 ноября гостей театра ждет комедия в двух действиях "Любовь как стихийное бедствие". Это постановка по пьесе Тургенева "Месяц в деревне".

Что может изменить в жизни один месяц, да еще проведенный в деревне? Свежий воздух, приятное окружение, беззаботность. Но вдруг, тихая жизнь усадьбы Ислаевых перестает быть тихой с появлением молодого учителя.



Начало спектакля в 19.00, 16+.



А 25 ноября орловский зритель увидит музыкальную комедию в двух действиях "Здравствуйте, я ваша тетя!".

Действие происходит в Англии. Студенты Чарли Уикем и Джек Чесней влюблены. Они хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. Чарли получает телеграмму, что к нему собирается приехать тетушка-миллионерша, которую он ни разу в жизни не видел. Все складывается как нельзя лучше, но вдруг выясняется, что тетушка задерживается, а девушки прибудут с минуту на минуту. В этот момент к друзьям заходит лорд Фрэнкерт Баберлей (Бабс), их сокурсник, которого они просят ненадолго сыграть роль тетки Чарли — Донны Люции. И тут начинается ... Все песни исполняются артистами вживую.

Начало спектакля в 19.00, 12+.



