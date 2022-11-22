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10:00, 22 ноября 2022 года В Орловской области более 6 300 семей получили выплату за первенца Она составила 12 557 рублей.





О выплатах молодым семьям Орловщины рассказали в пресс-службе правительства региона. Родители, у которых родился первый ребенок, могут обратиться с заявлением. Сделать это можно в МФЦ или с помощью портала госуслуг.

Выплачивать пособие государство будет, пока юному орловцу не исполнится три года. По данным департамента соцзащиты региона на 1 ноября 2022 года свыше 4 700 семей на Орловщине получают ежемесячную выплату в связи с рождением первенца.



– В Орловской области 6320 семей получили ежемесячную социальную выплату за первенца. С начала 2022 года объем выплат составил более 591 млн рублей, - сообщили в пресс-службе.





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